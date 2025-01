Thực hư Chị đẹp đạp gió bị 'thất sủng'…

Chị đẹp đạp gió nhận được một số lời chê kém hấp dẫn. Chủ yếu do bị đặt trong sự so sánh với các chương trình đã quá thành công như Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngay Anh trai giữa chừng cũng bị chê nhạt... Chị đẹp mùa 2 tất nhiên không còn duy trì được sự mới lạ như mùa 1. Chị đẹp mùa 2 hội tụ một đội hình trẻ trung hơn, đồng đều cả về năng lực và năng lượng. Các chị đẹp kỳ trước e dè hơn, mỗi Trang Pháp là “dám” múa cột. Nay thì các chị đẹp múa lửa, múa lưới, xiếc tre, đu bay… không gì là không làm. Những chị đẹp có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc cũng nhiều hơn hẳn. Nước mắt chị đẹp Việc chương trình đưa thêm hai chị đẹp mùa 1 Mỹ Linh, Thu Phương vào để lãnh đạo hậu bối không biết có kéo thêm sức hút cho chương trình không, nhưng cũng là một cách tạo sự khác biệt. Cuộc đấu giữa hai “chị trùm” lạ thay không được cân sức cho lắm. Vì hầu như Mỹ Linh luôn giành phần thắng, nhất là trong những phần thi may rủi. Ngay ở tập mới đây, trong phần thi gọi là “hoa quay cuồng”, khi Mỹ Linh bảo “im” thì bông hoa cũng dừng luôn. Kết quả là chiếc camera giấu trong hoa hướng về phía Linh - đồng nghĩa với chị được quyền chọn lựa.

Hoàng Yến Chibi trong một tiết mục mang phong cách “Nghìn lẻ một đêm”. Ảnh: BTC Mặc dù Thu Phương hay mặc đồ đen và nhận phần đen đủi, nhưng bù lại có những đàn em cực trung thành như Phạm Quỳnh Anh, luôn luôn từ chối đối đầu với đàn chị. Rồi hai người ôm nhau, nước mắt lại rơi. Tuy hơi sến nhưng cũng không vì thế mà kém phần xúc động. Có người cho rằng, do mùa 1 có một mối bất hòa nào đó giữa một vài chị đẹp gây dư luận không tốt nên mùa 2, BTC quán triệt ngay từ đầu là các chị đẹp phải thân thiện, hòa đồng. Nhưng lại nảy sinh một luồng bình luận cho rằng, chính vì thế mà mùa này thành nhạt nhẽo. Dù sao cũng nên tôn trọng cảm xúc và sự thể hiện của người chơi, dù hiệu ứng có thế nào đi nữa. Thế mới đúng là truyền hình thực tế. Dù các chị có được chương trình định hướng hay không thì những giọt mồ hôi, nước mắt họ đã đổ ra là thật. Bùi Lan Hương ban đầu được nhận xét có phần lạnh lùng, ít nói chuyện (và từng suýt bị loại) nhưng đến tập 11 đã khóc như mưa khi phải chia tay một lúc 3 chị em cùng đội. Cô đưa ra quyết định nhường suất của mình cho đồng đội nhưng không được chấp nhận.

Bùi Lan Hương khóc nức nở, xin bị loại để nhường vị trí cho đồng đội phải ra về. Những người phải ra về hầu như không khóc, lại còn phải ra sức an ủi những người ở lại. Maitinhvi mãi đến khi được Thu Phương ôm và “ru” bằng một bài hát mới thấy rơi nước mắt. Dường như sau cơn sốc cảm xúc bất lực khi chứng kiến đồng đội ra về, khả năng sáng tạo của Bùi Lan Hương cũng được kích hoạt. Không chỉ cởi mở hơn, thân thiết với chị em hơn, Hương còn có phần thể hiện xuất sắc trong tiết mục Từ chối nhẹ nhàng thôi. Cô phổ thơ Hồ Xuân Hương theo phong cách dân gian và tự hát, được Mỹ Linh khen hết lời. Nếu BTC chấp nhận cho Hương về từ tập trước, sẽ không có tiết mục này. Bên đội Kiều Anh, Phương Thanh cũng được dịp ca cải lương và thổ lộ vài lời tâm huyết khiến tinh thần dân tộc trong trường quay dâng cao. Vậy là sau Anh trai, đến lượt Chị đẹp cũng vận dụng chất liệu dân tộc khá nhuần nhuyễn vào các bài nhạc trẻ tưởng chừng không liên quan tạo hiệu ứng thú vị. Tuy nhiên, rất có thể nếu chất liệu dân tộc được lồng vào những bài hát có nội dung hướng tới những cảm xúc rộng lớn hơn kiểu như ca ngợi quê hương đất nước hay tình cảm gia đình… chẳng hạn chắc sẽ lan tỏa mạnh hơn. Đau đầu vì luật

Đội của Kiều Anh đưa cải lương vào Em không thể. Ảnh: BTC Cũng như bên Anh trai, bao giờ cũng xen kẽ một tập có trình diễn, một tập chỉ để tiến hành các thủ tục chọn thành viên, chọn bài, thứ tự tiết mục,… nhưng Chị đẹp mùa 2 có thủ tục “tiến hóa” hơn hẳn mùa 1. Để hiểu ngọn ngành những luật lệ biến hóa khôn lường này, khán giả không chỉ phải xem tất cả các tập mà còn phải theo dõi kỹ từng tập. Chính người trong cuộc cũng phải nhăn nhó vì luật chơi quá lằng nhằng, khó đoán. Kiểu như: “Chị đẹp mùa 1 nào có số điểm hoa sóng tiết mục lớn hơn số điểm trung bình cộng của 5 tiết mục trong công diễn 3 thì người đó sẽ nhận được 1 bông hoa đạp gió”, hay: “Theo quy tắc của công diễn 4, đội có tổng điểm tiết mục vượt qua cột mốc của chị đẹp mùa 1 trong cùng đường đua đồng nghĩa với việc thử thách đường đua thành công. Cả đội an toàn”. Cứ gọi là ù hết cả tai. Nhưng luật chơi oái oăm có tác dụng khiến các chị đẹp bộc lộ chiêu trò tạo sự ly kỳ cho chương trình. Chẳng hạn, Dương Hoàng Yến (nghe lời rỉ tai của MisThy) nên giả vờ không nhận lời vào đội Tóc Tiên dù rất muốn. Vì luật cho phép đội đối thủ có thể cướp thành viên. Đâm ra Kiều Anh định chạy tới ôm Yến vì tưởng Yến sẽ về với mình bỗng khựng lại, nhờ quân sư Xuân Nghi can thiệp kịp thời… Chắc chắn sau khi nhức đầu, chị đẹp sẽ cảm thấy thú vị và hào hứng với luật chơi thách đố. Chỉ có một số người xem có thể sốt ruột và bị nản.

Dương Hoàng Yến chơi đàn harp trong khi Bùi Lan Hương sáng tác theo thang âm ngũ cung trong bài "Từ chối nhẹ nhàng thôi". Hậu Hoàng nói chung vẫn giữ được tâm thế thoải mái sau khi bị loại. Như cô bộc bạch, biết khả năng bản thân hạn chế nên đành giã biệt ước mơ ca sĩ, bỗng đâu được Chị đẹp mời chơi. Uớc mơ thuở nhỏ thành hiện thực. Xuân Nghi cũng nhờ chương trình mà bứt khỏi hình ảnh ca sĩ nhí năm nào. Tuy nhiên, cô cho thấy đã không bỏ phí thời gian qua bằng cách rèn luyện một loạt khả năng, biến mình thành của hiếm trong chương trình. Việc chương trình mời những cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực khác cũng là một cách thú vị để tôn vinh họ. Chẳng hạn, nếu không nhờ Chị đẹp thì nhiều khán giả cũng không biết đến Châu Tuyết Vân dù cô là một kỷ lục gia Taekwondo nổi bật. Ngoài được hâm mộ về tài võ, Vân bỗng “lãi” vì được khán giả ghi nhận và yêu thương nhiều hơn nhờ duyên sân khấu. Theo Tiền Phong