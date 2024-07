Thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam

Chương trình này được nâng cấp từ chương trình Phát triển Nhân tài số đã được Google và NIC ra mắt hồi tháng 7 năm 2022. Tính đến nay, Chương trình đã trang bị một bộ kỹ năng số quan trọng cho 60.000 người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam.

Nhận thấy vai trò then chốt của các startup địa phương trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp, Google đã cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu. Cam kết này được thể hiện bằng một loạt các sáng kiến không ngừng nghỉ như Google Launchpad Accelerator (2017 đến 2019) và Google for Startups Accelerator (2022 cho đến nay). Google cho biết, năm nay với Google for Startups Accelerator, chúng tôi hướng đến mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy startup Việt Nam trong kỷ nguyên AI thông qua ba chương trình chính:

● Google AI Startups Masterclass: Là chương trình trực tuyến kéo dài tám tuần trang bị cho hệ sinh thái khởi nghiệp những kiến thức kinh doanh vô giá.