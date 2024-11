Thủ tướng yêu cầu nỗ lực tìm kiếm các học sinh mất tích ở Phú Thọ

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích trong vụ đuối nước ở huyện Tam Nông. Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 118 ngày 19/11/2024 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Ngày 18/11, tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong và 3 học sinh hiện vẫn mất tích. Nhằm sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh tại tỉnh Phú Thọ, công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm những học sinh còn mất tích; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh gặp nạn. Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Đặc biệt, lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo, thực hiện rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước...) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục (như làm rào chắn, biển cảnh báo; cảnh giới, nhắc nhở...). Thủ tướng yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục; tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh của các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục để quản lý, giáo dục, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm quản lý trẻ em, học sinh, không để xảy ra tình trạng đuối nước; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ động đề xuất, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư. Anh Văn