Thủ tướng tặng bằng khen cho Trưởng thôn Làng Nủ và Trưởng thôn Kho Vàng

Trưởng thôn Làng Nủ, Trưởng thôn Kho Vàng và Chủ tịch UBND xã Mường Hum vừa được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 3 cá nhân gồm: Ông Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà); ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên); ông Châu Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Hum (huyện Bát Xát). Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trưởng thôn Kho Vàng Ma Seo Chứ. Ảnh: Báo Lào Cai Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 7 - 11/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, nước trên các sông, suối dâng cao gây lũ quét, sạt lở đất đá, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu tại các khu dân cư, 3 cá nhân đã chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời di dời đến nơi an toàn; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Với những đóng góp tích cực vì cộng đồng, các ông Ma Seo Chứ, Hoàng Văn Diệp và Châu Văn Chung đã được Thủ tướng tặng bằng khen. Trong đợt mưa lũ vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán ông Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng vận động, thuyết phục 17 hộ dân với 115 nhân khẩu đồng thuận di chuyển lên khu vực an toàn, dựng nhà bạt tạm để tránh trú. Việc này tránh được thảm họa sạt lở đất xảy ra ngày 10/9 tại thôn làm 6 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, đã tích cực phối hợp chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng, tìm kiếm người dân thôn Làng Nủ mất tích, lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy... sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ khiến 37 ngôi nhà bị xóa sổ, gần 100 người chết và mất tích. Trước cơn bão số 3, ông Châu Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Hum cùng chính quyền địa phương và nhân dân đã chuẩn bị các tình huống ứng phó với thiên tai, bão lũ. Sau khi gấp rút xin ý kiến Bí thư và lãnh đạo huyện, xã đã di chuyển ngay khoảng 130 học sinh sang nhà văn hóa và Trường Mầm non thôn Piềng Láo. Giáo viên, học sinh thoát nạn nhờ quyết định di chuyển kịp thời.