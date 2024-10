Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Sáng 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Ảnh: Thành Đông) Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lý Cường thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: Thành Đông). Tháp tùng Thủ tướng Lý Cường thăm chính thức Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào; Thứ trưởng phụ trách Bộ Ngoại giao Trung Quốc (cấp Bộ trưởng) Mã Triều Húc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc Lưu Tô Xã; Chánh Văn phòng Thủ tướng Khang Húc Bình. Thủ tướng Lý Cường cùng đoàn tới đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đạt Tiến). Trước đó, tối 12/10, ngay khi đến Hà Nội, Thủ tướng Lý Cường đã đến chào và có cuộc hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy đồng bộ, hiệu quả trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng nhau ứng phó có hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có giữa hai nước và mở rộng triển khai tốt các cơ chế mới. Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương hai nước triển khai quyết liệt các chính sách, biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì thương mại biên giới thông suốt, triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh. Thủ tướng Lý Cường cùng đoàn tới đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 13/10 (Ảnh: Đạt Tiến). Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường kết nối giữa khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường", trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước. Thủ tướng Lý Cường cho hay, Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng sản xuất, phát triển xanh, chuyển đổi số… Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung", nỗ lực thúc đẩy đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng "6 hơn". Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tìm các phương thức, biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).