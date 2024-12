Thủ tướng lâm thời Syria là ai?

Ông Mohammed al-Bashir được chọn làm Thủ tướng lâm thời lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp Syria, sau khi chính quyền ông Bashar al-Assad bị lật đổ. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp về chuyển giao quyền lực và tránh hỗn loạn ở Syria có sự tham gia của chỉ huy phe đối lập Ahmed Al-Sharaa và cựu Thủ tướng Mohammed Al-Jalali vào ngày 9/12. Ông Mohammed Al-Jalali chấp nhận trao quyền lực cho "Chính phủ cứu nguy" do phe đối lập lãnh đạo, chính quyền có trụ sở tại Idlib ở Tây Bắc Syria và quản lý khu vực này suốt nhiều năm qua. Thủ tướng lâm thời Syria Mohammed al-Bashir. (Ảnh: Getty) Nhà lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp Mohammed al-Bashir là người đứng đầu "Chính phủ cứu nguy" Syria thuộc phe đối lập - chính quyền do HTS kiểm soát ở tỉnh Idlib, kể từ tháng 1/2024. Ông được biết đến là một kỹ sư, sinh ra tại vùng Jabal Zawiya. Thủ tướng lâm thời Syria tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Aleppo. Ngoài ra, ông Mohammed al-Bashir còn có bằng tiếng Anh, bằng luật luật của Đại học Idlib. Trước khi tham gia chính quyền đối lập, ông Mohammed al-Bashir từng làm việc ở vị trí trưởng phòng dụng cụ chính xác tại Công ty Khí đốt Syria. Tuy nhiên, ông rời công việc đó vào năm 2021 và gia nhập "hàng ngũ những người cách mạng" ở Idlib. Ông giữ chức bộ trưởng phát triển và các vấn đề nhân đạo của chính phủ từ năm 2022 đến năm 2023. Vào tháng 1, ông Mohammed al-Bashir được bầu làm Thủ tướng và vận động tranh cử dựa vào cương lĩnh hiện đại hóa chính phủ thông qua việc sử dụng công nghệ, củng cố nền kinh tế và ưu tiên nhu cầu nhân đạo của những người dân phải di dời ở Idlib. Ngày 8/12, Tổ chức Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) cùng lực lượng đối lập khác ở Syria giành quyền kiểm soát Damascus sau các cuộc tấn công tấn công chớp nhoáng, đánh dấu sự kết thúc của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sau 24 năm cầm quyền. Ngay sau khi chính quyền Damascus sụp đổ, các quan chức Nga liên lạc với đại diện của phe đối lập vũ trang Syria để đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự và các cơ quan ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Syria. Kông Anh(Nguồn: Middle East Eye)