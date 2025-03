Thủ tướng khen chiến công 200 cảnh sát phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Trước thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô rất lớn tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen gửi Ban Chuyên án.

Trong thư, người đứng đầu Chính phủ biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Chuyên án.

Theo ông, chiến công của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - VKSND Tối cao, đã thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia.