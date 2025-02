Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025

Phải tập trung ngay vào xử lý công việc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; đồng thời, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thời điểm sau Tết để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ cụ thể Kế hoạch đầu tư công năm 2025, phân bổ nguồn vốn vượt thu năm 2024, đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh, phấn đấu vượt mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công việc liên quan đến kiện toàn các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ để sớm đi vào hoạt động. Khẩn trương hoàn thiện các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội để vận hành bộ máy mới của Chính phủ; chuẩn bị dự thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng thời hạn. Hoàn thiện đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm sớm ổn định để tổ chức đại hội đảng các cấp năm 2025.

Phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu phát động, đẩy mạnh và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Khẩn trương hoàn thành công tác lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành, trong đó có 56 văn bản còn nợ đọng; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện dự thảo kịch bản tăng trưởng

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo, giải trình với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thông qua Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; hoàn thiện dự thảo kịch bản giao tăng trưởng cho các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thành một nghị quyết riêng, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2025 (phân giao theo tinh thần dựa trên đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và tăng thêm từ 0,3% - 0,5% tùy theo khả năng của các bộ, ngành, địa phương).

Đề xuất các giải pháp đột phá để tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… trình Chính phủ trong quý I năm 2025. Khẩn trương xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án về cơ chế, chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí phù hợp

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hướng dẫn phạm vi, đối tượng để phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024 (ngoài số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định) để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chú trọng quản lý thu đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới, dịch vụ ăn uống, lưu trú…; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 ở mức cao nhất.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 02 năm 2025. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trình Chính phủ trong quý I năm 2025 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Xuất cấp gạo, hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ kịp thời người dân các địa phương xảy ra thiên tai, bão lũ... Đề xuất phân bổ nguồn tăng thu, giảm chi, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 02 năm 2025, không để kéo dài sang tháng 3 năm 2025.