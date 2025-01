Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Viêng Chăn, bắt đầu thăm Lào

Vào lúc 8h ngày 9/1, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm Lào. Sáng 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, từ ngày 9-10/1 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Sân bay quốc tế Wattay (Ảnh: Dương Giang-TTXVN) Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Vào lúc 8h ngày 9/1, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay về phía Lào có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Buakhong Nammavong; Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phonsavan Sisoulath; lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, cán bộ Bộ Ngoại giao Lào. Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Sân bay quốc tế Wattay (Ảnh: Dương Giang-TTXVN). Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Đầu tư Lào - Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Lào; gặp các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào; làm việc với lãnh đạo một số cơ quan của Lào và tham dự các sự kiện chung Việt Nam - Lào. Chuyến thăm nhằm triển khai các kết quả đạt được tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vào tháng 9/2024; phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng cầm quyền của Campuchia - Lào - Việt Nam trong năm 2025 và các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước. Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh - quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - văn hóa; đặc biệt đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua kết nối giao thông và kết nối doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm hợp tác giữa hai nước. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2025; diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, có nhiều phát triển tích cực; quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy và thường xuyên trao đổi các chuyến thăm. Cùng với tổ chức thành công các cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị và các Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, hai bên tích cực triển khai các Nghị định thư, thỏa thuận hợp tác đã ký. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Lào có những chuyển biến tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều dự kiến đạt 2 tỷ USD, tăng khoảng 28% so với năm 2023. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD, duy trì vị trí thứ ba sau Trung Quốc và Thái Lan đầu tư tại Lào. Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án viện trợ ODA của Việt Nam dành cho Lào. Hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Hai bên phối hợp hoàn tất các thủ tục cho việc triển khai Dự án Công viên hữu nghị Việt - Lào; tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên hợp quốc và hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong. Trong năm 2024, Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2024, được Lào đánh giá cao. Lào là một trong những nước đầu tiên ủng hộ Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Chuyến thăm khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nhằm tiếp tục tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào; thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng