Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo từ chức

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6-1 tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền và thủ tướng. Ông Trudeau sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến khi quốc hội bầu ra lãnh đạo mới. Ông cho biết quốc hội nước này sẽ đình chỉ hoạt động cho đến ngày 24-3 trong thời gian bầu ra lãnh đạo mới. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 6-1 tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền và thủ tướng. Ảnh: THE CANADIAN PRESS Theo đài CNN, ông Trudeau, lãnh đạo Đảng Tự do trong 11 năm và là thủ tướng Canada trong 9 năm, đang phải đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng, từ các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho đến việc các đồng minh chủ chốt từ chức và các cuộc thăm dò tiêu cực. Quyết định từ chức của ông diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay mà ông được dự báo là sẽ thua cuộc. Động thái này khiến Đảng Tự do không có lãnh đạo thường trực trước cuộc tổng tuyển cử khi các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Tự do sẽ thua nặng nề trước Đảng Bảo thủ đối lập. Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 20-10 nhưng cũng có thể sớm hơn. Thủ tướng Trudeau cho biết ông đã chiến đấu vì Canada, vì người dân trong gần 10 năm làm thủ tướng. Ông Trudeau cho biết sự ủng hộ của chính quyền ông đối với Ukraine và chính sách của ông trong đại dịch Covid-19 là một trong những thành tựu lớn nhất của ông kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2015. Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu ngoài trời hôm 6-1. Ảnh: The Canada Press Ông Trudeau nói rằng Canada xứng đáng có một sự lựa chọn phù hợp trong cuộc bầu cử tiếp theo và ông thấy rõ rằng nếu phải đấu tranh nội bộ, ông không thể là lựa chọn tốt nhất trong cuộc bầu cử đó. Việc quốc hội sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 24-3 đồng nghĩa với việc cuộc bầu cử chưa thể diễn ra trước tháng 5 và ông Trudeau vẫn sẽ là thủ tướng khi ông Donald Trump, người đe dọa áp thuế làm tê liệt nền kinh tế Canada, nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20-1. Ông Trudeau, 53 tuổi, nhậm chức vào tháng 11-2015 và tái đắc cử hai lần, trở thành một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất của Canada. Nhưng sự ủng hộ dành cho ông bắt đầu giảm sút từ hai năm trước trong bối cảnh người dân tức giận về giá cả tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở. Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Trudeau được đưa ra trong cuộc họp báo vào trưa 6-1 (giờ địa phương, tức đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam) bên ngoài dinh thự Rideau Cottage, thủ đô Ottawa - Canada. Nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm họp báo là -11 độ C.