Thủ tướng Anh tương lai xuất thân bình dân

Jill Rutter, một nhà nghiên cứu tại nhóm nghiên cứu London "U.K. in a Change Europe", nói với The New York Times gần đây rằng: “Ông ấy vô cùng - một số người có thể nói là nhàm chán - kỷ luật. Ông ấy sẽ không khiến bạn phải hồi hộp, nhưng trông ông ấy tương đối giống một thủ tướng".

Ông Starmer lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động cánh tả ở Surrey, ngoại ô London. Ông không thân thiết với cha mình; trong khi đó mẹ ông, một y tá, mắc căn bệnh suy nhược khiến bà thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Ông Starmer trở thành người tốt nghiệp đại học đầu tiên trong gia đình, đầu tiên theo học tại Đại học Leeds, sau đó là luật tại Oxford.

Ông được đặt theo tên của Keir Hardie, một thành viên công đoàn người Scotland, lãnh đạo đầu tiên của đảng Lao động. Khi là một luật sư trẻ, ông đại diện cho những người biểu tình bị McDonald's buộc tội phỉ báng. Sau đó, ông trở thành công tố viên trưởng của Anh và được phong tước hiệp sĩ.