Thủ tướng Anh, Đức thăm hỏi Việt Nam về hậu quả bão Yagi

Chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, lãnh đạo cấp cao các nước tiếp tục gửi thư, điện thăm hỏi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong bức thư thăm hỏi, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã bày tỏ thương tiếc về những thiệt hại về người và của do cơn bão Yagi gây ra đối với Việt Nam; gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cảm thông sâu sắc với người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; khẳng định là thành viên của Cộng đồng ASEAN, là Đối tác chiến lược và cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam, Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão. Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn R., Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi điện chia buồn. Trong điện, Lãnh đạo Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và các gia đình bị thiệt hại do bão Yagi gây ra, đồng thời khẳng định nhân dân Thái Lan quan tâm, chia sẻ và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam để cùng sớm vượt qua thử thách này. Hiện trường trận lũ quét kinh hoàng làm 66 người chết và mất tích ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ngày 9/9 (Ảnh: Ngọc Tân). Thủ tướng Anh Keir Starmer gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực phi thường của Chính phủ, lực lượng quân đội, công an Việt Nam cũng như các địa phương trong việc ứng phó với thảm họa thiên nhiên này. Phía Anh khẳng định sẵn sàng cung cấp viện trợ, hỗ trợ Việt Nam khôi phục cuộc sống. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo cấp cao, những nạn nhân và gia đình những người gặp nạn; hy vọng những người bị ảnh hưởng mau chóng phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sống. Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI chia sẻ trong thời khắc khó khăn này, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất từ nhân dân Tây Ban Nha và cá nhân Nhà vua tới gia đình và người thân của những người đã mất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chia buồn trước sự tàn phá của cơn bão Yagi, cam kết hỗ trợ nhân đạo và mong muốn trao đổi thêm về vấn đề này tại bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79. Nhà Vua Na Uy, Tổng thống Uzbekistan, những người đồng chí, anh em từ Đảng Cộng sản Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Pháp cũng đã gửi điện, thư thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam về những khó khăn, thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão số 3 gây ra mà đất nước, nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu. * Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei; Bộ trưởng Ngoại giao Singapore; Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovenia; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan; Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã gửi thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.