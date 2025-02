Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự chương trình Khách mời ASEAN và đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Từ ngày 3-5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã thăm New Zealand theo chương trình “Khách mời ASEAN của Thủ tướng New Zealand”.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng đã chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hội kiến Bộ trưởng Simon Watts phụ trách Biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Judith Collins phụ trách Quốc phòng, vũ trụ và an ninh mạng; thăm Đại học Công nghệ Auckland, có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Quỹ châu Á New Zealand.