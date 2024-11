Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm người phát ngôn Bộ TT&TT

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giao thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TT&TT, thay cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đã chuyển sang đảm trách chức vụ Tổng Giám đốc VTV. Sau khi Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - VTV, Bộ TT&TT còn 3 thứ trưởng đảm trách nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các thứ trưởng Bộ TT&TT tại buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tập đoàn Viettel. Ảnh: Lê Anh Dũng Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ. Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT. Thứ trưởng Phan Tâm được giao theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ KH&CN; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Thông tin đối ngoại; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng TT&TT; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Viện Chiến lược TT&TT; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Nhà xuất bản TT&TT; Tạp chí TT&TT. Thứ trưởng Phạm Đức Long được giao giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; nội dung số; an toàn thông tin mạng; viễn thông, Internet; tần số vô tuyến điện. Thứ trưởng Phạm Đức Long phụ trách các công tác: Công tác Đảng, Đoàn thể; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ; công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia; Trung tâm Internet Việt Nam; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính; công nghiệp công nghệ số; báo chí, truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin cơ sở. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ TT&TT. Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phụ trách các công tác: Nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ; cải cách hành chính. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Báo VietNamNet; Trung tâm Thông tin.