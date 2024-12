Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lý giải việc điều chỉnh xét tuyển sớm

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc nhìn nhận và điều chỉnh quy định về xét tuyển sớm là rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức toạ đàm về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì tọa đàm. Dự thảo trên đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến rộng rãi. Những điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo được đưa ra nhằm khắc phục những bất cập trong công tác tuyển sinh thời gian qua và đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh. "Bộ GD&ĐT luôn cầu thị" Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, tọa đàm được tổ chức để các thầy cô - những người trực tiếp quản lý, đào tạo, có kinh nghiệm tham gia công tác tuyển sinh nhiều năm - cùng hiểu rõ hơn về các nội dung dự kiến sửa đổi và bàn bạc, thống nhất, đưa ra các nội dung tối ưu, nhằm làm tốt hơn những công việc hiện có. Thứ trưởng chia sẻ, Bộ GD&ĐT luôn cầu thị, lắng nghe vì mục tiêu tốt hơn cho cả hệ thống. Những năm qua, những lần sửa đổi thông tư dù lớn hay nhỏ đều xin ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, thầy cô trực tiếp đào tạo, quản lý nhiều năm có kinh nghiệm để bàn bạc, đưa ra những gì tối ưu. Thứ trưởng cho rằng, công tác tuyển sinh vẫn cần thay đổi, hạn chế các bất cập bởi có tác động lớn trực tiếp đến các trường và thí sinh, nhất là trong bối cảnh tự chủ hiện nay. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc tọa đàm Một trong những điểm sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Quy chế là chỉ tiêu xét tuyển sớm do cơ sở đào tạo quy định nhưng không vượt quá 20% chỉ tiêu của từng ngành, nhóm ngành đào tạo. Thứ trưởng cho rằng, việc nhìn nhận và điều chỉnh về xét tuyển sớm là rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh. Hơn nữa, điểm xét, điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp môn sử dụng để xét tuyển phải được quy đổi tương đương về một thang điểm chung, thống nhất đối với từng chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo. Nhấn mạnh đây mới là thước đo, Thứ trưởng cho rằng cần quy về thước đo chung này. Đương nhiên, quy đổi được là điều không dễ, nhưng vẫn cần phải bàn. Khẳng định việc tuyển sinh của đại học, cao đẳng tác động rất lớn tới quá trình học ở giáo dục phổ thông, Thứ trưởng cho biết, việc có quy định chặt chẽ hơn nếu sử dụng học bạ để xét tuyển thì cần có kết quả học tập của cả năm lớp 12 cũng là hướng tới bảo đảm công bằng cho các thí sinh ứng tuyển. Nếu chỉ xét đến 5 học kỳ ở cấp THPT mà bỏ qua học kỳ hai của lớp 12 thì nhiều em sẽ chủ quan và không tập trung học tốt đều các môn. Điều này sẽ rất khó khăn cho các em sau này khi vào đại học. “Ngoài ra, chúng ta cần đo được năng lực, khả năng học tập của thí sinh phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu của từng ngành/chương trình đào tạo. Chúng ta cần xác định quan điểm là làm thế nào để công tác tuyển sinh đơn giản hóa, thuận lợi nhất cho các trường nhưng không được vi phạm những nguyên tắc chung của giáo dục, đó là công bằng, bình đẳng, chất lượng”, Thứ trưởng yêu cầu. Theo Thứ trưởng, dự thảo này chưa phải là cuối cùng nhưng có những điểm mới nhằm khắc phục một số bất cập. Việc dành quá nhiều thời gian và nguồn lực cho xét tuyển sớm sẽ tác động ngược trở lại giáo dục phổ thông. Giờ đây, dù có khó khăn vẫn phải làm, nhận cái khó về mình, làm sao để các trường và các thí sinh được thuận lợi nhất. Cần quy định rõ xét tuyển sớm Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đồng thuận với quy định chỉ tiêu xét tuyển sớm của các trường đại học và quy định điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm (sau khi quy đổi tương đương) không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển của đợt xét tuyển theo kế hoạch chung. Bà Hương Giang cho rằng, việc quy định chỉ tiêu xét tuyển sớm và quy định điểm chuẩn trúng tuyển đảm bảo được sự công bằng giữa các thí sinh trong các đợt xét tuyển và giảm được được các tồn tại nêu trên. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng tình với quy định việc xét học bạ phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 của thí sinh, vì như vậy, đảm bảo đánh giá kiến thức của thí sinh trong toàn cấp THPT và tránh được hiện tượng học lệch, hoặc bỏ không học một số môn ở học kỳ II năm lớp 12, vì chỉ học các môn để thi tốt nghiệp. Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho rằng, vấn đề cần bàn hiện nay là nhìn nhận lại hệ thống tuyển sinh hiện tại và xem xét những sửa đổi làm sao cho khả thi và phù hợp. Theo đó, đối với việc xét tuyển sớm, thì các trường cần quy định rõ, chỉ được thông báo trúng tuyển sớm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo không gây xáo trộn quá trình học tập, không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi THPT. Cũng về vấn đề xét tuyển sớm, theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, khi tất cả các trường đều xét tuyển sớm sẽ làm các trường phổ thông vất vả, khối lượng xác nhận nhiều, các em không quan tâm đến học kỳ 2 năm lớp 12. Có trường chỉ xét kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 nên có câu chuyện học sinh ăn Tết xong vào học kỳ 2 không tập trung học nữa. "Do vậy, chúng tôi ủng hộ điểm mới trong dự thảo quy chế là nếu xét tuyển bằng học bạ THPT phải có đủ 6 học kỳ, để thí sinh tập trung học tập nghiêm túc đến cuối năm học. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát để các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế; tăng cường chế tài về công tác thanh tra, hậu kiểm để công tác tuyển sinh đi vào nền nếp, hiệu quả", PGS.TS Nguyễn Đào Tùng trao đổi. Giám đốc Học viện Tài chính đề nghị, cần mạnh dạn bỏ hình thức xét tuyển sớm, bởi con số 20% dành cho xét tuyển sớm không mang nhiều ý nghĩa. Đồng thời, đẩy sớm thời gian xét tuyển đợt 1 để đợt 2 các trường tiếp tục tuyển sinh những em có nguyện vọng thực sự. PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, những thay đổi của Bộ GD&ĐT để phù hợp hơn với tình hình mới là cần thiết và cần làm ngay, bởi chất lượng đào tạo mới là đáng quý, điều này chính là thể hiện trách nhiệm với xã hội của các trường. Tại hội nghị, các đại biểu cũng kiến nghị với các trường có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thì cần sớm đưa điểm thi lên hệ thống chung để thuận tiện cho tất cả các trường trong quá trình tuyển sinh; việc sửa đổi quy chế cũng cần nhìn vào yếu tố kỹ thuật, hạ tầng, để tránh vất vả cho hệ thống.