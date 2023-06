Thứ trưởng Bộ Công an viếng nạn nhân vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Thượng tướng Lương Tam Quang chủ trì cuộc họp với các đơn vị để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bộ Công an

Trong khuôn khổ chuyến thăm, viếng, lãnh đạo Bộ Công an và đoàn thể, ban, ngành đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân gia đình và các cán bộ bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo những đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 cán bộ công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã, người dân tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho PV VietNamNet biết: Tính đến 11h30 trưa 12/6, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 26 nghi phạm, thu giữ thêm một số vũ khí quân dụng.