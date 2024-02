Thu phí không dừng vào sân bay, từ nay hết cảnh ùn ứ

Đại diện Bộ GTVT cho biết thêm, việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư, tài chính của các dự án thu phí không dừng đường bộ mà Bộ GTVT đang triển khai bởi một loạt các lý do.

Theo đó, việc triển khai thu phí không dừng tại sân bay sẽ không phát sinh chi phí đầu tư (việc đầu tư thiết bị tại trạm thu phí do ACV thực hiện); nguồn thu của dự án thu phí không dừng tăng lên do thu được phí dịch vụ kết nối do ACV trả.

Ngoài ra, theo số liệu ACV, việc thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay làm tăng hiệu quả việc quản lý, khai thác hệ thống đường dẫn vào sân bay của ACV do giảm khoảng 80% chi phí quản lý thu phí thủ công tại các trạm thu phí sân bay hiện nay.