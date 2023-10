Thu nhập của nghệ sĩ giải trí hàng đầu

Song Hye Kyo và Kim So Hyun dẫn đầu trong danh sách diễn viên kiếm nhiều tiền nhất showbiz Hàn Quốc.

Ngoài các lĩnh vực giải trí truyền thống như âm nhạc, phim ảnh và thời trang, nghề YouTuber có thu nhập tăng lên rõ rệt. Theo thống kê do Han Byeong Do - thành viên khác trong Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Đảng Dân chủ cung cấp, tổng thu nhập của những người sáng tạo truyền thông cá nhân (YouTuber) trong năm 2021 là 858,9 tỷ won (633,4 triệu USD), tăng gấp 10 lần so với hai năm trước. Top 1% YouTuber nổi tiếng nhất mang về 240 tỷ won (176,8 triệu USD) trong một năm, chiếm 25% tổng thu nhập chung. Thu nhập trung bình hàng năm của mỗi YouTuber từ nhóm này là 713 triệu won (524.235 USD).

Khi YouTuber dần trở thành nghề nhiệp được yêu thích, cơ quan thuế bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng trốn thuế.