Thu ngân sách 8 tháng gần đạt cả năm, mòn mỏi chờ giảm thuế phí

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm 2% từ ngày 1/2/2022 góp phần giúp nhiều mặt hàng giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm đó không đáng kể. Giá nhiều mặt hàng lại đang tăng cao so với đầu năm, nên mức giảm 2% đến nay khó bù đắp nổi. Thu nhập của người tiêu dùng giảm nhiều dẫn đến việc hạn chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, giảm thuế VAT 2% đến nay không kích được sức mua.

Ngày 8/8, Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng động cơ không pha chì từ 20% xuống 10%. Nhưng, việc giảm thuế nhập khẩu lại không tác động tới giá bán ra mặt hàng này. Bởi chúng ta đang nhập xăng dầu thành phẩm chủ yếu từ khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan,... ), với thuế suất nhập khẩu theo Hiệp định đã ký là 8% - thấp hơn cả thuế nhập khẩu đã ưu đãi 10%. Do đó, việc giảm thuế ưu đãi với xăng không có tác dụng giảm giá xăng dầu trong nước.

Với thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng dành cho người chịu thuế và 4,6 triệu đồng với người phụ thuộc được cho là đã lạc hậu. Với diễn biến hàng hóa hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh trên không đủ đảm bảo đời sống của người lao động, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố lớn với mức sinh hoạt đắt đỏ như Hà Nội, TP.HCM.

Thu ngân sách Nhà nước đạt khá cao trong 8 tháng đầu, Chính phủ cần xem xét tiếp tục mở rộng giảm thuế, phí các loại để giảm gánh nặng cho DN và người dân. Chuyên gia Ngô Trí Long đề xuất xem xét giảm thuế VAT xuống 5% sẽ có hiệu ứng tốt hơn. Cùng với đó, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng, giảm các loại phí không cần thiết để hỗ trợ DN. Với thuế thu nhập cá nhân, sớm nâng mức triết trừ gia cảnh cho người chịu thuế và người phụ thuộc lên.

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, lạm phát của Việt Nam hiện nay là do chi phí đẩy (chủ yếu do nhập khẩu). Do đó, muốn chống lạm phát chi phí đẩy phải dùng các giải pháp về thuế, giảm thuế để giảm chi phí. Nếu không dám sử dụng biện pháp về thuế, tài khóa sẽ không chống được lạm phát do chi phí đẩy. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước vì lo ngại lạm phát cũng sẽ ngần ngại, không dám tăng thêm hạn mức tín dụng. Bài toán về vốn cho DN sẽ không được giải quyết. DN thiếu vốn trầm trọng, dẫn đến giảm hoặc ngừng hoạt động, người lao động sẽ bị giảm hoặc mất việc làm, thu nhập giảm. Hậu quả kéo theo sẽ rất đáng ngại.