Thu Minh, Thanh Lam bị chê hát như đang cãi nhau

Sân khấu kết hợp của Thu Minh và Thanh Lam bị chê. Nhiều khán giả nói họ không nhận ra bài hát "Có không giữ mất đừng tìm" và nhận xét hai ca sĩ hát như đang "giao tranh". Đứng chung sân khấu trong Our song Việt Nam (Bài hát của chúng ta), Thanh Lam và Thu Minh so tài thể hiện mashup Tình 2000 - Có không giữ mất đừng tìm. Màn song ca là điểm nhấn của tập 11 với sân khấu đầu tư âm thanh, ánh sáng, màn thể hiện theo phong cách Broadway với sự hỗ trợ từ dàn vũ công đông đảo. Đặc biệt Thanh Lam “chơi lớn”, đu dây trên cao. Tuy nhiên, phần hát của hai nghệ sĩ để lại nhiều ý kiến tranh luận. Trong phân đoạn hai nghệ sĩ hòa giọng, nhiều khán giả chê cả hai lạc quẻ, nghe như màn “giao tranh”. Một số không nhận ra đây là bản hit Có không giữ mất đừng tìm của Bùi Công Nam. Không ít bình luận so sánh bản phối của Thu Minh và Thanh Lam với bản phối gây sốt của Nhà Tinh Hoa trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG). “Sao bản phối lạc quẻ với nhau quá vậy, tưởng đâu ghép 3, 4 âm thanh với nhau. Đọc bình luận tôi mới biết hát Có không giữ mất đừng tìm của Bùi Công Nam”, “Không khác gì bật trình duyệt nhưng mở nhiều tab”, “Ai nói làm mới bài cũ dễ, bản phối bên ATVNCG nghe khác một trời một vừa so với Our song Việt Nam”, “Ánh sáng sân khấu ổn nhưng âm thanh như đang cãi nhau. Nghe một hồi tôi mới biết là Có không giữ mất đừng tìm”, “Thấy nhiều bình luận chê Thu Minh, tôi thấy hai nghệ sĩ không ai chịu ai, đều hát lấn lướt nhau”… các bình luận chê bai bản phối của Thu Minh, Thanh Lam. Trái lại, có bình luận bênh vực nói bản mashup nhiều phân khúc, lúc trầm bổng, khi lại nhẹ nhàng và chuyển dần sang cao trào. Trước đó, nhiều ca khúc “remake” (làm lại) trong Our song Việt Nam tạo tranh cãi, như bản phối Đường xa ướt mưa của Thu Minh, Lương Bích Hữu, OgeNus bị đặt cạnh bản phối của Tự Long, Soobin, Thanh Duy, Jun Phạm, Cường Seven trong show Anh trai vượt ngàn chông gai. Bộ ba ca sĩ Ngọc Anh - Hoàng Hải - Phan Duy Anh bị chê “phá nát” bản hit Riêng một góc trời của danh ca Tuấn Ngọc khi hát lại theo phong cách rock. Theo Tiền Phong