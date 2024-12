Thủ lĩnh quân nổi dậy 'tốc chiến tốc thắng' ở Syria là ai?

Người đứng đầu lực lượng Hayat Tahrir al-Sham là tâm điểm chú ý khi nhóm vũ trang đối lập lớn nhất Syria này chiếm quyền kiểm soát Damascus ngày 8/12. Trước khi tiến đánh thủ đô Damascus, chỉ trong 3 ngày, quân nổi dậy đã kiểm soát thành công thành phố lớn thứ hai ở Syria là Aleppo. Chỉ huy cuộc tấn công vào Aleppo là Abu Mohammed Al-Julani, người đứng đầu Tahrir al-Sham (HTS). Theo đài Al Jazeera, Abu Mohammed Al-Julani sinh năm 1982 tại Ả Rập Saudi. Đến khi 7 tuổi, ông ta trở về Syria cùng gia đình và định cư gần Damascus. Năm 2003, Al-Julani gia nhập tổ chức khủng bố Al- Qaeda ở Iraq rồi bị Mỹ bắt và giam giữ trong 5 năm. Abu Mohammad Al-Jolani trong một hội nghị nhằm phát động chiến dịch hỗ trợ cho các trại tị nạn ở miền Bắc Syria vào ngày 15-12-2022. Ảnh: Amjad Media Sau khi tự do, ông ta nhận nhiệm vụ thành lập chi nhánh Al-Qaeda tại Syria. Giai đoạn này, Abu Mohammed Al-Julani nỗ lực gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và phối hợp với Abu Bakr al-Baghdadi, người đứng đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Al-Julani sáp nhập nhóm vũ trang do ông ta lãnh đạo với một số nhóm khác để thành lập HTS vào năm 2017. Một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Mỹ nhận định HTS đề ra mục tiêu lật đổ chính quyền Tổng thống Assad, "trục xuất các lực lượng dân quân thân Iran" khỏi Syria và thành lập một nhà nước Hồi giáo của riêng họ. Từ khi hoạt động, HTS điều hành tỉnh Idlib thông qua tổ chức Chính phủ Cứu trợ Syria, họ cung cấp dịch vụ dân sự, giáo dục, y tế, tư pháp và cơ sở hạ tầng cũng như quản lý tài chính và phân phối viện trợ. Tuy nhiên, một số cơ quan giám sát địa phương phản ánh tổ chức này thực hiện chính sách hà khắc trên địa bàn họ kiểm soát. Điển hình, cơ quan báo chí độc lập Syria Direct đưa tin rằng HTS đứng sau nhiều vụ mất tích. Tay súng HTS còn bắn đạn thật vào những người không cùng chính kiến. Nhiều ý kiến cho rằng ông Al-Julani đang cố gắng xây dựng hình ảnh HTS là một tổ chức đáng tin cậy ở Syria, là đối tác tiềm năng trong mọi nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Trái lại, HTS đang bị Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) "dán nhãn" tổ chức khủng bố. Toàn cảnh quân nổi dậy Syria chiếm quyền kiểm soát Damascus