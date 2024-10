Thủ lĩnh khủng bố IS ở Iraq bị tiêu diệt

Iraq tuyên bố chỉ huy cấp cao nhất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại quốc gia này đã bị tiêu diệt. Các phần tử khủng bố IS (Ảnh: Mehr News). Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani phát đi tuyên bố trên hôm 22/10, cho biết tên Jassim Al-Mazrouei, còn được gọi là Abu Abdul Qader đã mất mạng. Trong một bài đăng trên X, thủ tướng đã viết, "Tôi xin chúc mừng những người đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Iraq và 8 lãnh đạo cấp cao của nhóm". Ông Al-Sudani nhấn mạnh rằng chiến dịch đặc biệt này do cơ quan chống khủng bố và an ninh quốc gia của đất nước dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Chung (JOC) thực hiện. Ông đánh giá cao các lực lượng an ninh, nhấn mạnh: "Không có chỗ cho những kẻ khủng bố ở Iraq. Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận nơi ẩn náu và tiêu diệt chúng cho đến khi đất nước Iraq thanh trừng chúng và những hành động tàn bạo của chúng". JOC, liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, cho biết chiến dịch tiêu diệt các chỉ huy IS được hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ lực lượng Liên minh toàn cầu. IS, tổ chức đã tấn công Iraq vào năm 2014 và giành được khoảng 45% lãnh thổ của đất nước trong một thời gian ngắn, đã bị đánh bại vào năm 2017 với sự hỗ trợ từ liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, kể từ đó, những mầm mống của nhóm khủng bố này vẫn tìm cách trỗi dậy và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Lực lượng Iraq đã tăng cường các hoạt động chống lại IS vào năm 2024. Trong một bài trả lời phỏng vấn với Bloomberg vào tháng trước, ông al-Sudani tuyên bố rằng quốc gia Trung Đông này không còn cần quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình nữa, bởi vì "Iraq vào năm 2024 không giống như Iraq vào năm 2014" và nói thêm rằng "Chúng tôi đã chuyển từ giai đoạn chiến tranh sang ổn định". Vào tháng 9, Iraq và Mỹ đã ra tuyên bố chung cho biết Washington sẽ kết thúc sứ mệnh quốc tế do Washington đứng đầu tại Iraq trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sau đó đã làm rõ rằng mặc dù sứ mệnh của Mỹ đang thay đổi, nhưng không có nghĩa là Washington sẽ rút quân hoàn toàn. Mối quan hệ quốc phòng Mỹ - Iraq sau đó sẽ chuyển từ liên minh sang mối quan hệ an ninh song phương mở rộng. Giai đoạn này sẽ kết thúc muộn nhất là vào tháng 9/2025. Baghdad đã đàm phán chính thức về việc rút quân của Mỹ trong ít nhất 9 tháng, trong khi các quan chức Iraq cũng đưa ra những lời kêu gọi tương tự trong nhiều năm.