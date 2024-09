Thu hồi tiếp 5 tên định danh được dùng phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa thu hồi tiếp 5 tên định danh được dùng để phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác. Trong tuần đầu tháng 9, với sai phạm tương tự, 2 doanh nghiệp đã bị Cục An toàn thông tin thu hồi 6 tên định danh. Hai doanh nghiệp bị phạt 250 triệu đồng Trong thông tin chia sẻ với VietNamNet ngày 27/9, Cục An toàn thông tin cho biết, thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, Bộ TT&TT mới đây đã thu hồi thêm 5 tên định danh của 2 đơn vị là Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông ITG và Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại ITY. Cụ thể, Công ty ITG bị thu hồi 1 tên định danh là “FINANCE”; còn Công ty ITY bị thu hồi 4 tên định danh gồm “HUYENTHUONG”, “TUAN TRUONG”, “DANGNGOCVY” và “NGUYENKHANH”. Sở dĩ ITG và ITY, 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, bị thu hồi 5 tên định danh là vì đã sử dụng những tên định danh kể trên để gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo vào các số thuê bao nằm trong Danh sách không quảng cáo; gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi chưa có sự đồng ý trước của người nhận. Đây là những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Để tránh bị làm phiền từ các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo sử dụng tên định danh, người dân có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo. Ảnh minh họa: B.Ngọc Ngay trước đó, trong tuần đầu tiên của tháng 9/2024, với sai phạm tương tự của ITG và ITY, Cục An toàn thông tin đã thu hồi 6 tên định danh DVKH-247, CSKH-247, CSKH.24H, DVKH24H, PMCARD, CTPMC của 2 doanh nghiệp quảng cáo khác là của Công ty cổ phần Giải pháp CNTT quốc tế ITS và Công ty cổ phần Power Membership Card. Cũng trong thông tin mới chia sẻ, Cục An toàn thông tin còn cho biết, từ vụ việc cơ quan này chuyển sang, mới đây Thanh tra Bộ TT&TT đã xem xét, ban hành quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp khác tổng số tiền 250 triệu đồng, do đã thực hiện các hành vi sai phạm như: Phát tán tin nhắn rác; gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo; gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo. Bên cạnh việc bị phạt tiền, 2 doanh nghiệp mới bị Thanh tra Bộ TT&TT ra quyết định xử phạt cũng bị đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua 4 tên định danh trong thời gian 2 tháng và 3 tháng. Cụ thể, ngoài việc phải nộp phạt 90 triệu đồng vì đã sử dụng tên định danh được cấp để gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Suntech còn phải áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua 2 tên định danh SUNTECH CO và SUNTECH SER trong thời gian 2 tháng. Trong khi đó, doanh nghiệp còn lại bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua 2 tên định danh của đơn vị được cấp trong thời gian 3 tháng, từ ngày 20/9/2024 đến ngày 20/12/2024. Giám sát chặt việc tuân thủ quy định sử dụng tên định danh Theo Cục An toàn thông tin, việc chuyển Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt cũng như quyết định thu hồi tên định danh thời gian vừa qua là kết quả từ việc đơn vị này kiểm tra, đánh giá mức độ sai phạm của các đơn vị hoạt động quảng cáo khi sử dụng tên định danh. Qua ghi nhận phản ánh của người sử dụng gửi tới 'Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác', trong tháng 8/2024, Cục An toàn thông tin đã làm việc với 40 đơn vị sở hữu tên định danh bị phản ánh, đã có 32 đơn vị phải giải trình và thừa nhận sai phạm, sau đó đã có 25/32 đơn vị thực hiện khắc phục các vi phạm. Để bảo vệ người dùng dịch vụ viễn thông, đồng thời đảm bảo các doanh nghiệp quảng cáo tuân thủ đúng quy định khi sử dụng tên định danh, thời gian qua, Cục An toàn thông tin đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở các cá nhân, tổ chức được cấp tên định danh phải thực hiện đúng trách nhiệm của người quảng cáo. Cục An toàn thông tin trong thời gian tới sẽ tăng cường theo dõi, giám sát tình hình sử dụng tên định danh của các cá nhân, tổ chức. "Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ TT&TT để xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, bao gồm cả các hành vi sai phạm khi sử dụng tên định danh trong hoạt động quảng cáo", đại diện Cục An toàn thông tin cho hay. Để tránh bị làm phiền từ các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo sử dụng tên định danh, người dân được khuyến nghị nên đăng ký số điện thoại của mình vào Danh sách không quảng cáo. Theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin, thuê bao di động có thể đăng ký vào Danh sách không quảng cáo qua hình thức gửi tin nhắn đến đầu số 5656/156 hoặc thao tác trên website có tên miền khongquangcao.ais.gov.vn do VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin vận hành. Nghị định 91 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác quy định rõ, các cá nhân, tổ chức khi sử dụng tên định danh - brandname để quảng cáo, có trách nhiệm: Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo; không được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo; chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo...