Thu học phí ở Nghệ An: Một lớp học, hai mức thu

Chị Đ.T.H có 2 con học ở trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An phàn nàn về việc học phí năm học 2022-2023 tăng quá cao so với những năm trước. “Học phí năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái. Chưa kể các khoản thu khác mỗi đứa cũng ngốn gần 4 triệu đồng. Vợ chồng đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng, nên tiền học đầu năm thực sự là gánh nặng với gia đình”, chị H. nói.

1 lớp học nhưng có 2 mức thu học phí: 300.000 đồng và 100.000 đồng.