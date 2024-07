Thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới đã xuất hiện tại nhiều địa phương

Nội dung thông báo của cán bộ công an khu vực phụ trách quản lý địa bàn tổ dân phố 15 phường Ô Chợ Dừa cho hay: “Hiện tại trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện hình thức lừa đảo bằng thẻ quét mã QR. Các đối tượng lừa đảo vào các điểm trông giữ xe, hoặc đi từng nhà trong ngõ và treo một thẻ nhựa ghi các mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000 vào xe hoặc cửa nhà người dân. Người dân nếu hiếu kỳ quét mã này sẽ bị dính mã độc. Các thủ đoạn lừa đảo hiện thay đổi nhanh và theo chiều hướng tinh vi. Đề nghị các bác/anh/chị lưu ý để tránh bị lừa”.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, chiêu trò lừa đảo treo thẻ chứa mã QR trên gương xe, cửa nhà người dân mới đây cũng đã xuất hiện tại địa bàn TPHCM, Sóc Trăng và được lực lượng công an tại các địa phương này cảnh báo.

Những chiếc thẻ được các đối tượng lừa đảo treo trên xe gắn máy hay cửa nhà người dân là thẻ nhựa có màu vàng, với một mặt in số 50.000 đồng, và mặt kia in thông tin hướng dẫn và mã QR.