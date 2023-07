Thủ đoạn lừa đảo gần 2.000 tỷ của băng nhóm tội phạm xuyên biên giới

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Lừa đảo xuyên quốc gia

Theo đó, từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Các đối tượng Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Châu Văn

Thành, Trần Minh Thiện, Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng. Ảnh: Công an cung cấp

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng xác minh và sớm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Đồng thời, báo cáo đề xuất và được Bộ Công an đồng ý xác lập chuyên án.