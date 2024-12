Thú chơi độc lạ của người giàu, tốn chục tỷ mua garage để cất giữ siêu xe

Mỗi chiếc garage để trưng bày và cất giữ một siêu xe có giá lên tới chục tỷ do được sản xuất riêng và cá nhân hóa trong nhiều tháng. Thú vui của các đại gia chơi siêu xe, hypercar hay megacar không chỉ là các gói độ, trang bị tiền tỷ trên xe. Một số đại gia thậm chí chi rất nhiều tiền để có một garage hay khu trưng bày xe cho riêng mình, điển hình như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường biến căn hầm tại nhà riêng ở TP.HCM thành nơi chứa xe với thiết kế như khu trưng bày xe. Theo Carscoops, Fahrengold - một công ty của Đức chuyên thiết kế và sản xuất các garage hoặc “hộp trưng bày” xe hơi - mới đây đã ra mắt mẫu “Bugatti Edition FG-01 Garage”. Đây là một "chiếc hộp" lấy cảm hứng từ phong cách bảo tàng, được giới thiệu nơi hoàn hảo để cất giữ và trưng bày chiếc siêu xe của các đại gia. Với kích thước chiều dài 6.147 mm và chiều rộng 3.658 mm, FG-01 mang cấu tạo gồm khung thép mạ kẽm, các tấm nhôm màu cùng cửa sổ lớn làm từ loại kính có khả năng đảm bảo an toàn tốt nhất cho xe trưng bày bên trong. Đi kèm với đó là một cửa ra vào đóng mở điện có logo “EB” phát sáng. Bước vào bên trong, chủ sở hữu sẽ được tận hưởng một không gian trưng bày tinh tế với hệ thống đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng và tủ bọc da cao cấp. Garage cũng có khu vực trưng bày đồ sưu tập và một bảng tên cá nhân hóa, mô tả chiếc xe cụ thể của chủ sở hữu. Các điểm nổi bật khác bao gồm lớp đệm kê bảo vệ lốp xe trên sàn để xe vào đúng vị trí và chữ “Bugatti” phát sáng trên vách phía sau. Garage này thậm chí còn được trang bị các tính năng tương tự bảo tàng, bao gồm hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thông qua hệ thống sưởi và làm mát. Bên cạnh đó còn có camera an ninh, cảm biến khói và cảm biến vỡ kính. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, toàn bộ "hộp trưng bày" này được lắp ráp từ 2.500 mảnh riêng lẻ và cần khoảng 8 ngày để hoàn thiện. Hiện chưa có thông tin về giá bán, nhưng FG-01 có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và cần tới hơn 3 tháng để công ty của Đức chế tạo các mảnh ghép. Nếu cảm thấy không gian hạn chế, khách hàng có thể chọn mẫu “Bugatti Edition CarPads”, với phần khung làm từ sợi carbon hoặc nhôm anod, vẫn có đệm cao cấp kê lốp xe cùng đèn LED tạo hiệu ứng chiếu sáng ấn tượng. CarPads có thêm huy hiệu nhôm chải xước, trong khi phiên bản Pro bổ sung logo “EB” phát sáng. Tấm đệm lót sàn để bảo vệ lốp siêu xe trong garage có giá quy đổi gần nửa tỷ VNĐ Giá bán hai mẫu garage trưng bày sẽ không hề rẻ. Thậm chí, những vị khách đặt mua nó sẽ không quan tâm về giá bởi với họ, bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp chiếc siêu xe như Bugatti trị giá hàng triệu USD mới là điều quan trọng. Tham khảo tại thị trường Đức, riêng tấm thảm lót sàn trưng bày siêu xe đã có giá quy đổi gần 500 triệu đồng. Một đại gia Việt tại Mỹ từng tiết lộ để làm một garage siêu xe cũng tiêu tốn vài trăm nghìn USD. Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!