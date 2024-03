Thót tim khoảnh khắc đỡ em bé ngã tại sân bay

"Lúc đó thấy em bé ngồi bấp bênh, tôi bước tới định ngỏ ý bế hộ em bé, nhưng chưa kịp nói thì bé ngã", chị nói và cho biết lúc ấy chỉ cố lao tới đỡ, may mắn túm được cổ áo của em bé.

Nữ nhân viên an ninh sân bay ngoài đời (Ảnh: NIA).

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đây là vụ việc hy hữu và may mắn vì nhân viên sân bay đã kịp can thiệp. Tuy nhiên, tình huống khác có thể sẽ không may mắn như vậy.

Sân bay khuyến cáo hành khách đi cùng con nhỏ qua thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh… cần lưu ý: Luôn theo sát con, để con trong tầm mắt, không được để trẻ em tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch vì nguy hiểm có thể bất ngờ xảy ra.

Nếu có khó khăn, hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ để tránh tình huống như trong câu chuyện trên.