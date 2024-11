Thót tim cảnh đưa người đàn ông rơi xuống vách đá sâu 200m lên bờ

Phải mất gần 3 ngày, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân bị rơi xuống vực sâu 200m khi đi đào cây cảnh lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chiều 28/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Định cho biết, thi thể anh N.V.Th. (31 tuổi, ở phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình sau gần 3 ngày rơi xuống vách núi. Khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Công an xã Nhơn Lý, cùng người dân đã được huy động để đưa thi thể nạn nhân lên khỏi khu vực bị nạn. Nhìn cảnh lực lượng chức năng khiêng nạn nhân qua những vách núi cao dựng đứng khiến nhiều người không khỏi thót tim. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều biện pháp để tiếp cận vị trí của nạn nhân. Tuy nhiên, địa hình phức tạp với vách đá dựng đứng, biển động và sóng lớn tại khu vực có nhiều đá ngầm đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Việc tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân lên bờ rất khó khăn và nguy hiểm vì địa hình núi cao hiểm trở (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Bình Định). "Nhiều biện pháp được đưa ra để tiếp cận vị trí người bị nạn. Lực lượng Biên phòng tỉnh cũng tiếp cận từ ngoài biển vào. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, gió mạnh, tại khu vực này có nhiều đá ngầm nên ca nô của biên phòng không thể vào được", vị lãnh đạo này cho hay. Đến 12h45 ngày 28/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận và dùng các biện pháp cứu hộ đưa thi thể nạn nhân từ độ sâu khoảng 200m lên mặt đất. Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h ngày 25/11, UBND xã Nhơn Lý nhận được thông tin về một người đàn ông trú ở tỉnh Phú Yên đến đào cây cảnh tại khu vực vách núi thuộc xã Nhơn Lý, không may trượt chân xuống vách núi. Đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu 200m lên bờ (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Bình Định). Ngay trong đêm, địa phương cùng các lực lượng đã huy động mọi nguồn lực, phương tiện để đưa nạn nhân lên. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, vách núi cao dựng đứng, biển động, sóng lớn và nhiều đá ngầm đã khiến việc tiếp cận trở nên rất khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác tiếp cận nạn nhân.