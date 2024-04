Thông xe cao tốc, đi từ Hà Nội đến Nghệ An chỉ hơn 3 tiếng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua tỉnh Nghệ An có 347 hộ dân phải di dời tái định cư, diện tích thu hồi đất khoảng 361ha.

Tuyến đường đi vào khai thác, cùng với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành vào tháng 10/2023, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An. Đó là: Góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh, hình thành tuyến giao thông huyết mạch, trục xương sống kết nối các khu vực kinh tế, hành lang kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm.

Lễ cắt băng thông xe đưa vào khai thác tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Quốc Huy