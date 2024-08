Thông tin vụ bắt nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ và các bị can đánh bạc

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với ông Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội).

CQĐT cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội).

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình).

CQĐT đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.