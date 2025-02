Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM

Lúc này, tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh gồm: CSGT-TT, cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an xã Vĩnh Lộc B… phối hợp thực hiện xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích, các hành vi vi phạm khác trên địa bàn.

CSGT đã quật ngã người đàn ông trên phố. Ảnh: Cắt từ clip

Lúc 20h50 tối, tại đường Liên ấp 123, Đại úy Nguyễn Quốc Phong (cán bộ đội CSGT-TT) và anh Nguyễn Trung Nghĩa (cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B) phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy nghi vi phạm nồng độ cồn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Tổ công tác xác định, ông Tùng vi phạm nồng độ cồn mức 0,51 mg/l.

Đồng thời, ông Tùng không xuất trình được CCCD, đăng ký xe, bằng lái nên tổ công tác đề nghị đưa ông về Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B để tiếp tục xử lý.