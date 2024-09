Thông tin về chuyến công tác tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ 21 đến 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ tham dự các sự kiện của Liên hợp quốc, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba. Hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Chiều 19/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết từ 21 đến 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79; làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thông điệp tới sự kiện Lời kêu gọi toàn cầu về Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai (Ảnh: Bộ Ngoại giao). Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai có chủ đề "Giải pháp đa phương vì một tương lai tốt đẹp hơn". Trong khi đó, phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 79 có chủ đề "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng hành động nhằm thúc đẩy nền hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người trong các thế hệ hiện tại và tương lai, nhằm thống nhất các giải pháp toàn cầu cho các thách thức tương lai cũng như các vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay. Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tại diễn đàn đa phương toàn cầu lớn nhất và có tầm quan trọng hàng đầu. Chuyến công tác cũng đánh dấu một năm hai nước Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm Cuba đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều hoạt động quan trọng Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam và LHQ tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và không ngừng được củng cố, tăng cường. Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp thực chất, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực hoạt động chung của LHQ như gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Việt Nam đã và đang đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng tại LHQ và có nhiều đóng góp quan trọng cho các tiến trình hợp tác khu vực, toàn cầu. Với Mỹ, sau một năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao và khởi động thành công các cơ chế đối thoại mới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 và thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 6 của Mỹ. Hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả và phát huy tiềm năng hợp tác trong an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo công nghệ cao, trong đó có công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việt Nam - Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế và diễn đàn đa phương, cũng như hợp tác thực chất nhằm ứng phó với thách thức chung toàn cầu. Với Cuba, quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng và tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Hai nước duy trì gặp gỡ, tiếp xúc song phương, đặc biệt là cấp cao; quan hệ giữa hai Đảng ngày càng sâu sắc hơn; cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đang điều phối nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng về cung cấp lúa gạo, phát triển sản xuất lương thực, y tế, dược phẩm. Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của Cuba và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực châu Á tại Cuba. Hai nước tích cực ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau tại diễn đàn quốc tế, đặc biệt là LHQ. Dự kiến, trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và tại Đại hội đồng LHQ khóa 79; có các cuộc gặp song phương; tham dự các sự kiện tại New York. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ gặp gỡ lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, các Đảng và một số người đứng đầu bộ, ngành của Mỹ. Tại Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; chào Đại tướng Raul Castro Ruz và có hoạt động đối ngoại quan trọng khác.