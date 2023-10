Thông tin mới vụ thầy hiệu phó ở Bình Thuận bị đánh nhập viện

Khi đến nhà ông Thiều, Ân và Hiếu vào nói chuyện với ông Thiều, riêng Tịnh và Luân ngồi ngoài xe ô tô. Lúc này, giữa ông Ấn, Hiếu và ông Thiều đang tranh cãi với nhau ở trước sân nhà thì Lường Đình Luân từ ngoài xe ô tô đi vào và dùng chân đá trúng mặt của ông Thiều. Hậu quả, ông Thiều bị thương tích và được gia đình đưa đi cấp cứu, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 TPHCM.

Bị can Lường Đình Luân (Ảnh: CACC)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lường Đình Luân về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự và tạm giam 3 tháng đối với bị can Lường Đình Luân để tiếp tục điều tra xử lý.