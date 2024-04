Thông tin mới về iPhone 16 Plus khiến các fan hâm mộ phấn khích

Theo Macrumors, Fixed Focus Digital - một blogger công nghệ trên mạng xã hội Weibo được nhiều người theo dõi, cho biết Apple sẽ ra mắt phiên bản iPhone 16 Plus với 7 tuỳ chọn màu sắc.

Thông tin rò rỉ cho biết iPhone 16 Plus sẽ ra mắt với 7 tuỳ chọn màu sắc. Ảnh: Macrumors

Cụ thể, mẫu iPhone 16 Plus sắp ra mắt của Apple sẽ có thêm 2 màu mới so với "người tiền nhiệm" iPhone 15 Plus. Như vậy, 16 Plus sẽ có 7 màu gồm: xanh lam (blue), hồng (pink), vàng (yellow), xanh lá (green), đen (black), trắng (white) và tím hoàng hôn (purple).

Để so sánh, iPhone 15 Plus chỉ có các màu xanh lam, hồng, vàng, xanh lá và đen.