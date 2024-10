Thông tin bất ngờ vụ phát hiện bộ phận người trong quán karaoke An Phú

Các bộ phận người được phát hiện trong quán karaoke An Phú không phải của nạn nhân vụ cháy trước đây. Ngoài ra, phần thi thể còn lại cũng được tìm thấy dưới hố nước bên trong quán. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan chiều nay đã khám nghiệm xong hiện trường, đồng thời xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện bộ phận cơ thể người bên trong quán karaoke An Phú. Thi thể người được phát hiện trong khuôn viên quán karaoke An Phú. Ảnh: T.T. Theo nguồn tin của, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, ngoài bàn tay đứt rời, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ phần còn lại của thi thể ở dưới hố nước trong khuôn viên của quán. Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây. Bước đầu, thi thể này được nhận định là nam giới trưởng thành, mặc quần ngắn, áo thun và đi giày thể thao. Ngoại trừ đầu và bàn tay phải bị phân hủy, những phần còn lại vẫn nguyên vẹn. Cũng theo nguồn tin, trước đó, một gia đình ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã dán thông báo tìm người thân mang quốc tịch Trung Quốc bị mất tích. Đặc điểm nhận dạng trong thông báo và thi thể vừa được phát hiện có nhiều điểm tương đồng. Sau khi biết thông tin vụ việc, gia đình nói trên đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng. Trước đó, vào ngày 15/10, một thanh niên đi vào quán karaoke An Phú đang bỏ hoang để quay phim thì phát hiện một số bộ phận cơ thể người. Do hoảng sợ, thanh niên này lấy xe chạy về quê, đến sáng nay mới gọi điện thoại cho cơ quan công an để trình báo.