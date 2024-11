Thôn Làng Nủ hồi sinh trong tình yêu thương của đồng bào cả nước

Cùng với đóng góp thiết thực về vật chất từ Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng bào cả nước luôn dõi theo từng bước hồi sinh của thôn Làng Nủ. Ngày 1-11, phóng viên PLO đã trở lại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành khu tái định cư thôn Làng Nủ trước 22-12 Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, những đau thương đã dần nguôi, người dân nơi đây đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Cùng với việc bắt tay vào sản xuất nông nghiệp, trang trí lại thôn xóm, người dân thôn Làng Nủ đang mong chờ ngày khu tái định cư mới hoàn thành để an cư, lạc nghiệp. Sau hơn 1 tháng thi công (từ ngày 21-9), dự án khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang đảm bảo tốt tiến độ đề ra. Ngôi làng mới này được chính quyền tỉnh Lào Cai chọn để xây dựng trên Đồi Sim. Dự kiến, mỗi căn nhà có giá thành từ 600-700 triệu đồng Trao đổi với PLO, ông Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên, cho biết tại công trường xây dựng, có tổng cộng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, công nhân làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, lực lượng thi công đều có mặt từ trước 6 giờ sáng, chia ca kíp làm việc liên tục đến hơn 10 giờ đêm. “Có những ngày phải tăng cường, đơn vị thi công làm việc đến 12 giờ đêm để đảm bảo đúng mục tiêu tiến độ đề ra” ông Mạnh nói Đơn vị thi công dự án đặt mục tiêu hoàn thiện 40 căn nhà, 1 điểm trường, cùng toàn bộ hệ thống điện nước, hạ tầng giao thông, bàn giao cho bà con trước Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12. “Duy chỉ có Nhà văn hoá cộng đồng thì có thể chúng tôi sẽ chưa kịp hoàn thiện trong dịp này” ông Mạnh nói. Kiến trúc nhà phù hợp với kiến trúc truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào Tày tại thôn Làng Nủ. Cũng theo ông Mạnh, trong quá trình thi công dự án khu tái định cư thôn Làng Nủ, đơn vị xây dựng gặp khá nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhất là gặp tình trạng sương dày đặc vào buổi sáng. Cùng với đó, nhiều ngày mưa liên tiếp khiến một số điểm trên đường dẫn vào khu tái định cư bị sạt lở, trơn trượt, việc đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu rất bất tiện. Dự án khu tái định cư Làng Nủ do Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) chịu trách nhiệm thi công. “Chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng, giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính; cũng nhận được nhiều sự thăm hỏi, hỗ trợ của của bà con người dân, lực lượng địa phương” ông Mạnh cho biết thêm. Trước đó, tại lễ khởi công xây dựng ngày 21-9, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó tư lệnh Binh đoàn 12, khẳng định sẽ tập trung, huy động đội ngũ cán bộ, kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm và đầy đủ các thiết bị để triển khai thi công dự án, bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán sinh sống của bà con nhân dân. Cùng với đó, đơn vị này cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi công. Đồi Sim là nơi được chọn để xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 10 ha, khoảng 1.000 m2/hộ gia đình. Theo dự kiến, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Cùng với đó, các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước… cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Cận cảnh dự án tái định cư ở thôn Làng Nủ do PLO ghi nhận trưa ngày 1-11: Kinh phí dự kiến để hoàn thành mỗi căn nhà khoảng 600 đến 700 triệu đồng Công trường xây dựng khu tái định cư Khung nhà thô Hạ tầng, đường sá đang dần hình thành trong khu tái định cư Một căn nhà tiếp theo sẽ được dựng lên Cột nhà Đế móng của cột nhà được đổ bê tông chắc chắn Vật liệu xây dựng và các loại máy móc luôn sẵn sàng Công nhân làm việc xuyên trưa Dự kiến khu tái định cư hoàn thành dịp 22-12 Nhà tắm được xây dựng nối liền nhà ở Công nhân đang lắp cửa của nhà tắm, vệ sinh Mặt trước căn nhà Cầu thang lên sàn nhà Kiến trúc căn nhà theo lối truyền thống của đồng bào Tày ở Lào Cai Những căn nhà kiên cố, đẹp đẽ đang từng bước hoàn thành Bên trong công trường xây dựng khu tái định cư Khu nhà tạm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở Đồi Sim - nơi thôn Làng Nủ được chọn để tái định cư thôn Làng Nủ Hoa ở điểm trường đã nở Dòng suối "hung dữ" ngày nào đã trở lại trong xanh Một căn nhà của cư dân thôn Làng Nủ nằm sát vị trí sạt lở Người dân thôn Làng Nủ đang bước vào cuộc sống mới Làng Nủ đau thương ngày nào đang dần hồi sinh