Thời tiết TPHCM và Nam bộ ảnh hưởng bởi bão số 1

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão 2023. Do đó, công tác dự báo phục vụ cho việc phòng chống bão đặc biệt được sự quan tâm của lãnh đạo Cục Hàng không và VATM.

Trung tâm Khí tượng hàng không đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khí tượng trực thuộc tổ chức theo dõi sát sao tình hình diễn biến của ATNĐ trên Biển Đông, cập nhật liên tục diễn biến của ATNĐ để kịp thời tổ chức ca kíp trực phát hành các bản tin.

Chiều 15/7, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 hình thành trên khu vực, có tên quốc tế là Talim.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ đầu mùa mưa ở miền Nam, trong tháng 6 có tới 18 ngày bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa thường xuyên xuất hiện vào khung giờ chiều, tối. Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, tổng số chuyến phải bay chờ tại Tân Sơn Nhất trong tháng 6 là 571 chuyến, trong đó 561 chuyến là phải bay chờ vì lý do thời tiết. Các chuyến còn lại là do các lý do khác.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.