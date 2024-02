Thời tiết mùng 3 Tết: Miền Bắc nắng ấm, Trung Bộ giảm mưa

- Hà Nội: Không mưa, Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.