Thời tiết đẹp đã trở lại với thác Bản Giốc

Hoạt động du lịch diễn ra bình thường, tuy nhiên đường vào thác có nguy cơ sạt lở gần đèo Mã Phục, có thể chọn các tuyến đường khác như qua thị trấn Trà Lĩnh. Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão Yagi và những đợt lũ từ thượng nguồn, hiện thời tiết trở lại rất đẹp, theo đại diện Khu du lịch thác Bản Giốc. Nước ở thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh còn đục, nhưng đang cải thiện. Cảnh quan cũng được chỉnh trang lại. Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APGN - 8) tại Cao Bằng, ngày 14/9, các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị đi khảo sát thực địa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của thác Bản Giốc. Theo Khu du lịch thác Bản Giốc, các hoạt động du lịch diễn ra bình thường. Lưu ý đường vào thác có nguy cơ sạt lở gần đèo Mã Phục, có thể chọn các tuyến đường khác như qua thị trấn Trà Lĩnh. Ban Quản lý cũng khuyến cáo du khách tránh những chỗ nguy hiểm ở khu vực mép nước. Du khách cũng nên hạn chế các hoạt động dưới nước như đi bè mảng, bơi lội hoặc trekking trên những tảng đá. Ngoài ra, du khách nên lựa chọn những dịch vụ đã được cấp phép đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Mới đây, thác Bản Giốc đã được tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ bình chọn vào top 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Lý do nào đã thôi thúc du khách sẵn sàng vượt quãng đường xa xôi để đến với ngọn thác kỳ vĩ thuộc tỉnh Cao Bằng, cách Hà Nội 335km và cách thành phố Cao Bằng khoảng 83km? Thác Bản Giốc - Bản hùng ca bất tận miền biên viễn Thác Bản Giốc nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn được bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy về hướng biên giới giữa hai nước và chảy vào lãnh thổ của Việt Nam. Dòng sông uốn lượn dưới chân núi Cô Muông qua các cánh đồng quanh xóm Bản Giốc. Thác Bản Giốc hùng vĩ. Ngọn thác này là kiệt tác của sông Quây Sơn khi dòng nước hiền hòa bất ngờ đổ xuống từ độ cao hơn 50m, tựa như dải lụa trắng xóa tạo điểm nhấn ấn tượng cho vùng núi non hùng vĩ. Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong số các thác nước đẹp nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia. Thác Bản Giốc được chia thành thác chính và thác phụ, thác chính nằm giữa biên giới Việt - Trung, thác phụ nằm hoàn toàn trong địa phận Việt Nam. Nhìn từ trên cao, thác Bản Giốc như dải lụa trắng muốt, mềm mại uốn lượn giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng miền biên viễn. Toàn cảnh thác Bản Giốc những ngày trước bão nhìn từ trên cao. Vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 11), lượng nước lớn, nhiều khối nước tươi mát từ trên cao đổ ào ào xuống những tảng đá, bọt nước li ti tung bay như sương tỏa mờ cả một vùng rộng lớn. Vào mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm sau), dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông phẳng rộng, trong xanh, hiền hòa. Lúc này, nhịp điệu êm đềm của nó như xua tan mọi vướng bận của cuộc sống thường nhật, đánh thức những xúc cảm đẹp đẽ trong lòng mỗi người. Đứng trước ngọn thác, du khách chỉ còn biết kinh ngạc, ngẩn ngơ choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ và dữ dội của nó. Lạc vào mê cung kỳ diệu: Động Ngườm Ngao Sau khi tham quan thác Bản Giốc, du thuyền trên sông Quây Sơn, du khách hãy tiếp tục cuộc hành trình đến với động Ngườm Ngao. Động Ngườm Ngao được mệnh danh là một trong những hang động đẹp nhất Việt Nam, được công nhận là danh thắng quốc gia năm 1998. Hang động có vẻ đẹp kỳ thú này ẩn mình trong một ngọn núi hùng vĩ ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Du khách tham quan động Ngườm Ngao. Theo tiếng Tày, "Ngườm" có nghĩa là động, "Ngao" có nghĩa là hổ; "Ngườm Ngao" tức là Động Hổ do lời truyền miệng kể lại rằng, xưa kia trong động có rất nhiều vàng bạc châu báu và thảo dược quý, nên cần được bảo vệ, từ đó nhà trời đã cử một bầy hổ xuống trông coi hang động. Hang động có tổng chiều dài 2.144m, gồm 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Vẻ đẹp huyền ảo thu hút của động Ngườm Ngao. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, hang động này là hang động đá vôi được hình thành cách nay khoảng 400 triệu năm. Vào mùa hè, nhiệt độ trong hang vô cùng mát mẻ, vào mùa đông lại rất ấm áp. Động Ngườm Ngao được công nhận là danh thắng quốc gia vào năm 1998. Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên Khu du lịch thác Bản Giốc nằm trong tuyến trải nghiệm phía Đông của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Toàn cảnh Khu du lịch thác Bản Giốc. Vì vậy, nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên tráng lệ mà còn thu hút du khách nhờ những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc như: tham quan bản làng, tham gia vào những hoạt động sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng; lắng nghe những câu chuyện đậm chất huyền thoại về sự hình thành các địa danh, về phong tục tập quán. Ngoài ra, du khách còn được dịp thưởng thức điệu Then ngọt ngào, sâu lắng, tay trong tay nhảy múa bên ánh lửa bập bùng, thưởng thức ẩm thực phong phú, đậm đà hương vị của miền non nước Cao Bằng, cảm nhận tình cảm nồng hậu, hiếu khách của những con người chân chất thật thà, về cuộc sống dân dã, thanh bình của một vùng biên ải Tổ quốc. Biểu diễn hát Then phục vụ du khách. Tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp giữa đại ngàn Sau chuyến tham quan đầy hấp dẫn, du khách có thể tận hưởng dịch vụ lưu trú cao cấp giữa thiên nhiên xanh, khí hậu trong lành tại khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc (thuộc Saigontourist Group). Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc. Khu nghỉ dưỡng có 53 phòng nghỉ với vị trí tuyệt đẹp nhìn ra thác Bản Giốc, được thiết kế sang trọng, mang phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa với phong cảnh thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc bản địa. Du khách có thể tận hưởng khung cảnh thác Bản Giốc ngay từ phòng nghỉ của mình. Nhà hàng với sức chứa hơn 200 khách, ngoài các món ăn Âu, Á, khu nghỉ dưỡng còn đặc biệt phục vụ các món ăn đặc sản địa phương đậm dấu ấn của đồng bào dân tộc nơi đây như vịt quay lá mắc mật, khâu nhục, lạp sườn hun khói, chân giò hầm hạt dẻ Trùng Khánh, bánh cuốn ngô… Đặc biệt, từ nay đến ngày 30/9, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc áp dụng ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách như: giảm 20% giá phòng, giảm 30% dịch vụ lửa trại, âm thanh. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc

Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Hotline: 0915.424.228

Email: saigonbangiocresort@gmail.com

Website: www.saigonbangiocresort.com