Thời sự ngày 1/4: Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á lãnh 8 năm tù

Việc đóng góp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, để hoạt động dạy và học của Trường quốc tế AISVN được trở lại bình thường, đảm bảo quyền được đi học của học sinh.

Đến nay, sau 13 ngày phải nghỉ học vì không có giáo viên giảng dạy, hơn 1.200 học sinh Trường quốc tế AISVN vẫn chưa được đến trường. Trong khi trước đó, theo dự kiến của Trường quốc tế AISVN, sáng nay 1/4, toàn thể học sinh sẽ được trở lại trường.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng, Hà Nội 36 độ C

Vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng khiến nắng nóng xuất hiện trên khắp cả nước. Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt cao nhất lên đến 35-37 độ C, tăng 2-4 độ C so với một ngày trước.

Biểu đồ mức nhiệt cao nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới, lấy mốc 30 độ C là ngưỡng bắt đầu oi nóng (Biểu đồ: Mẫn Nhi)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài hết ngày 5/4, riêng Đông Bắc Bộ giảm nhiệt sau ngày 4/4.

