Thời điểm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.

Mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương nên bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Trong 11 buổi livestream (từ ngày 9/10/2021 - 22/3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn xúc phạm các cá nhân, đều có sự tham gia của bị can Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật - giảng viên Trường ĐH luật TP.HCM).