Thợ suýt làm cháy xe Toyota của khách vì thao tác thay dầu đơn giản

Mỹ - Một chiếc Toyota mới đi hơn 30.000km đã suýt bị hỏng nặng sau khi đi thay dầu máy tại một trạm dịch vụ, nguyên nhân được phát hiện sau đó là do lỗi sơ đẳng của người thợ. Người thợ máy ở Norwalk, California (Mỹ) với hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội dưới tài khoản mang tên Menjicar gần đây đã đăng một đoạn video chia sẻ về chiếc xe Toyota mà anh mới nhận xử lý. Theo đó, một người phụ nữ là chủ của chiếc Toyota đã đi bảo dưỡng khi xe chạm ngưỡng 30.500km và cô ấy đã chọn một trạm dịch vụ gần nhà để thay dầu. Sau khi công việc hoàn thành, cô ấy đã lấy xe và di chuyển luôn mà không kiểm tra khoang máy. May mắn thay, khi đi được một quãng đường không quá dài, người lái xe đã nhận ra có điều gì đó không ổn từ chiếc xe và quyết định mang đến chỗ Menjicar để kiểm tra. Đoạn video Menjicar kiểm tra xe Toyota: Tại đây, Menjicar tiến hành mở nắp ca-pô, và anh đã bất ngờ trước sự lộn xộn mà mình nhìn thấy. Dầu máy đã bắn lung tung và loang lổ khắp khoang máy chỉ vì nắp bình dầu không được lắp lại. Chiếc nắp này được tìm thấy nằm ở vị trí gần vỏ xe, chỗ rãnh thoát nước mưa. Đây là vị trí vốn được khá nhiều người thợ tiện tay để tạm đồ đạc khi vặn ốc hoặc thay dầu. Menjicar nhận xét việc dầu máy bắn khắp nơi trong khoang máy tạo nên nguy cơ cháy xe rất cao do dầu có thể dính vào các bộ phận nóng, như cổ ống xả, và dễ dàng bốc cháy. Nắp dầu động cơ bị bỏ quên ở vị trí rãnh thoát nước mưa sau khi thay dầu. Dầu không được che chắn đã bắn lung tung ra khắp khoang động cơ khi xe hoạt động một thời gian. Bên cạnh đó, nắp đậy dầu không chỉ đơn thuần là một phần nhỏ trong hệ thống động cơ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì áp suất bên trong hệ thống bôi trơn. Việc không có nắp đậy sẽ làm gián đoạn hệ thống tuần hoàn dầu, thất thoát dầu do văng ra bên ngoài, dẫn đến việc bôi trơn các chi tiết máy không hiệu quả. Nếu tình trạng này kéo dài, các bộ phận bên trong động cơ sẽ bị mài mòn nhanh chóng, làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của động cơ. Cả hai vấn đề trên đều có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ xe. Sau khi kiểm tra chiếc Toyota không còn hư hại nào khác, Menjicar đã châm thêm dầu và rửa sạch, vệ sinh khoang máy cho khách. Để tránh những hậu quả đáng tiếc do quên đóng nắp dầu, Menjicar khuyên các tài xế cần lưu ý một số điểm sau sau khi hoàn tất việc thay dầu như sau: - Kiểm tra kỹ lưỡng: Sau khi thay dầu, hãy chắc chắn rằng nắp đổ dầu đã được vặn chặt. Điều này có thể được kiểm tra dễ dàng bằng cách mở nắp capo và quan sát kỹ nắp dầu. - Kiểm tra dưới gầm xe: Hãy chú ý đến các vệt dầu trên mặt đất khi xe được đỗ. Đây có thể là dấu hiệu của việc rò rỉ dầu. - Xác nhận loại dầu sử dụng: Đảm bảo loại dầu được thay phù hợp với thông số kỹ thuật của xe. Sử dụng sai loại dầu cũng có thể làm suy giảm hiệu suất bôi trơn. Theo Motorbiscuit