Thịt "nuôi cấy" - tương lai của ngành công nghiệp chăn nuôi?

Vào tháng 10/2021, chính phủ Israel đã thành lập một tập đoàn các công ty nghiên cứu nuôi cấy thịt nhân tạo, với khoản hỗ trợ lên đến 18 triệu USD.

Liz Specht, phó chủ tịch khoa học và công nghệ tại Viện Thực phẩm Tốt (GFI), một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận tập trung vào phát triển protein thay thế, cho biết: “Chúng ta đang tạo ra một thứ giống với thịt động vật về mặt cơ bản, nhưng không phát triển các bộ phận khác của con vật.”

Theo ước tính của Liên hợp quốc, gần 90% quần thể cá biển toàn cầu đang bị đánh bắt quá mức hoặc cạn kiệt. Đối với thịt, việc chăn nuôi gia súc tạo ra gần 15% tổng lượng khí thải nhà kính.

Theo báo cáo năm 2022 của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có thể giúp giảm lượng khí thải đó nhờ giảm sử dụng đất, nước và chất dinh dưỡng - mặc dù một nghiên cứu gần đây của Đại học California, Davis đã đưa ra cảnh báo về chi phí môi trường do việc mở rộng quy mô nuôi cấy thịt theo các quy trình hiện tay.

Tiến bộ và rào cản pháp lý

Ngành công nghiệp thịt và hải sản nuôi cấy tương đối mới trong bối cảnh công nghệ protein thay thế đang trở lên phổ biến hơn, bao gồm những sản phẩm dựa trên thực vật khá nổi tiếng như Beyond Meat và Impossible Foods.

Nhà hàng ở Singapore phục vụ món gà được làm từ thịt không động vật do Eat Just Inc sản xuất. (Nguồn: stonepierpress.org)

Những công nghệ từ công trình nghiên cứu của NASA vào năm 2006 đã bùng nổ trong hơn một thập kỷ qua, với sự nổi lên của hơn 150 công ty trên khắp thế giới để phát triển tất cả các thực phẩm dạng nuôi cấy nhân tạo, từ gà viên cho đến que cá.