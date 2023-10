Thiếu vitamin C nguy hiểm thế nào?

- Chảy máu nướu răng, chảy máu cam, dễ bầm tím: Vitamin C giữ cho các mạch máu khỏe mạnh và giúp đông máu tốt. Collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh. Do đó, nếu thiếu vitamin C bạn dễ xảy ra các hiện tượng này. Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh nướu răng, ăn bưởi trong 2 tuần nhận thấy nướu giảm chảy máu.

- Tăng cân: Nghiên cứu ban đầu đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin C thấp và lượng mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là mỡ bụng. Loại vitamin này cũng có thể đóng một vai trò giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo để tạo năng lượng.

- Da khô, nhăn nheo: Vitamin C là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do. Những người có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều vitamin C có làn da mịn màng và mềm mại hơn.

- Mệt mỏi và cáu kỉnh: Một nghiên cứu trên nhóm nhân viên văn phòng cho thấy rằng, việc bổ sung vitamin C khiến họ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn trong vòng 2 giờ, đặc biệt ở người có mức vitamin C thấp. Sau đó, hiệu quả kéo dài cho đến hết ngày. Những người có lượng vitamin C thấp cho biết họ cảm thấy mệt mỏi và cáu kỉnh.