Thiếu tướng Lê Vinh Quy: Đã bắt hết các đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã, Đắk Lắk bình yên!

Sáng 20-6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.



Thiếu tướng Lê Vinh Quy: Đắk Lắk đã bình yên!

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đối với vụ việc tấn công trụ 2 sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt tất cả các đối tượng. Đến nay lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giữ hình sự tổng cộng 74 đuối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.