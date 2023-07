Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh như "nô lệ": Em van xin nhưng họ không tha

"Em chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại tinh thần em đã ổn nhưng mặt em vẫn còn đau và em đã chuyển chổ ở", N. nói.

Như trước đó Dân trí đưa tin, P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) có quen biết với chồng bà Đào Thị H. (SN 1997, quê Phú Thọ).

Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với chồng, bà H. đã hành hung gây thương tích N. hai lần. Cả hai lần H. đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội.

Lãnh đạo công an phường An Phú, cho biết, công an phường đã mời chủ spa trên lên trụ sở để làm việc.

Sau khi làm việc, công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An thụ lý, điều tra.

Chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ.