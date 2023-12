Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Ngày 12/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ thiếu nữ 15 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế ở trên gác tại phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Nạn nhân được xác định là em L.N.M.T. (SN 2008, quê An Giang).