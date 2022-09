Thiếu niên nhận món quà bất ngờ khi đi làm căn cước công dân

"Chúc mừng anh thanh niên may mắn nhất năm. Đi làm căn cước công dân (CCCD) được tổ chức sinh nhật là có thật. Đội ngũ cán bộ làm căn cước nhiệt tình thế này sao các bạn lại không đến nhỉ?", dòng trạng thái cùng hình ảnh một công dân cầm bánh sinh nhật, xung quanh là 3 chiến sĩ công an, lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của người dùng Facebook.

Theo thông tin từ người đăng tải hình ảnh thì nam thiếu niên đi làm CCCD tại trụ sở Công an xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vào đúng ngày sinh nhật và được công an xã mua bánh kem, tổ chức sinh nhật ngay tại đây.

Đại úy Hoàng Văn Hiệp - Trưởng Công an xã Diễn Hải - xác nhận sự việc diễn ra tại đơn vị vào ngày 10/9. "Hôm đó là thứ 7, tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện Diễn Châu thực hiện cấp CCCD tại xã. Thông tin công dân Lê Anh Tiến ghi trong phiếu thể hiện sinh ngày 10/9/2008, vừa đủ tuổi làm CCCD, tức hôm đó là sinh nhật của Tiến. Muốn tạo cho cháu sự bất ngờ, tôi đặt bánh kem đến và tổ chức sinh nhật cho Tiến ngay tại điểm làm CCCD", Trưởng Công an xã Diễn Hải chia sẻ.