Thiếu niên chở bạn gái ‘bốc đầu' xe máy chạy trên quốc lộ

Chiều 11/8, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, vào ngày 10/8, Đội CSGT -TT Công an huyện Sông Mã tiếp nhận video, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do một cá nhân cung cấp.